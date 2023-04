WATCH: 40 साल के अमित मिश्रा ने हवा में छलांग लगाकर पकड़ा हैरतअंगेज कैच-VIDEO

आईपीएल 2023 के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुक्रवार को 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद (LSG vs SRH) को 5 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली. भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 40 साल के अमित मिश्रा (Amit Mishra) अपनी शानदार फील्डिंग को लेकर सुर्खियों में बने रहे.

दो साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे अमित मिश्रा ने हवा में उड़ते हुए एक ऐसा कैच लपका, जिसे देखकर हर दंग रह गया. मिश्रा के शानदार कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. भारतीय लेग स्पिनर का लखनऊ की टीम के साथ यह पहला सीजन है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम के शुरुआत काफी खराब रही और उसने 55 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए. कप्तान ऐडन मारक्रम पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद राहुल त्रिपाठी और सुंदर ने टीम की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन राहुल पारी के 18वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे.

राहुल का कैच 40 साल के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर पकड़ा. उन्होंने हवा में डाइव लगाते हुए राहुल त्रिपाठी का हैरतअंगेज कैच पकड़ लिया. उनकी इस फील्डिंग के बाद लखनऊ टीम के मेंटॉर गौतम गंभीर भी मुस्कुराने लगे. त्रिपाठी उस समय 35 रन पर बल्लेबाजी कर थे. लेकिन वह यश ठाकुर की गेंद पर लेग में मिश्रा को कैच दे बैठे.