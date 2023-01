अमित शाह ने महिला अंडर-19 टीम को टी20 विश्व के फाइनल में पहुंचने की बधाई दी

महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हरा दिया है. इसके साथ ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है. पूरा देश महिला टीम को बधाई दे रहा है. इसी मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी टीम को फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी.

अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड को हराकर अंडर-19 टी20 विश्व कप फाइनल में प्रवेश करने पर शैफाली वर्मा के नेतृत्व वाली भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम को मेरी हार्दिक बधाई. शाह ने कहा कि टीम इंडिया को फाइनल के लिए भी शुभकामनाएं.

लेग स्पिनर पार्शवी चोपड़ा और सलामी बल्लेबाज श्वेता सहरावत के शानदार प्रदर्शन के दम पर यहां शुक्रवार को जेबी मार्क्‍स ओवल में भारत पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया. पहले गेंदबाजी के लिए चुने जाने पर, पार्शवी ने चार ओवरों में 3-20 के स्पेल के साथ कप्तान शेफाली वर्मा के पहले गेंदबाजी करने के फैसले को सही ठहराया. भारत ने न्यूजीलैंड को 20 ओवरों में मात्र 107 रनों पर रोक दिया.