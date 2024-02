भारतीय क्रिकेट हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) और आंध्र क्रिकेट बोर्ड (ACA) के बीच चल रहे विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया क्योंकि एसीए ने सोमवार को इस सीनियर बल्लेबाज के खिलाफ जांच शुरू करने का ऐलान किया है. विहारी ने सोशल मीडियो पोस्ट्स के जरिए आंध्र बोर्ड पर मौजूदा घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत में कप्तानी पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है.

26 फरवरी को मध्यप्रदेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में चार रन से हार के बाद आंध्र प्रदेश का रणजी ट्रॉफी अभियान खत्म होने के बाद विहारी ने कहा कि राज्य संघ के ‘दुर्व्यवहार’ के कारण वह कभी भी टीम के लिए नहीं खेलेंगे. उन्होंने कहा कि सीजन के पहले मैच के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था बल्कि उन्हें पद छोड़ने को कहा गया था.

जिसके जवाब में एसीए ने प्रेस रिलीज में कहा, ‘‘विहारी के अभद्र भाषा के इस्तेमाल और अपमानजनक व्यवहार के बारे में टीम के साथियों, सहयोगी स्टाफ और एसीए प्रशासकों से शिकायतें मिली थीं. एसीए सभी शिकायतों की गहन जांच करेगा और उचित कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा.’’

विहारी ने टीम के एक साथी (एक राजनेता के बेटे) पर भी निशाना साधा जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि एक मैच के दौरान उस पर चिल्लाने के बाद उसने अपने पिता से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था.

एसीए ने कहा कि उसे उस वक्त जूनियर खिलाड़ी से विहारी के बारे में शिकायत मिली थी. बयान में कहा गया, ‘‘यह हमारे ध्यान में आया है कि विहारी ने बंगाल के खिलाफ रणजी मैच के दौरान सबके सामने एक विशिष्ट खिलाड़ी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. प्रभावित खिलाड़ी ने एसीए के पास एक आधिकारिक शिकायत दायर की है.’’

विहारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आंध्र टीम के कई खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाले अपने बयान का लेटर भी पोस्ट किया. जिसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘‘पूरी टीम जानती है (उस दिन क्या हुआ था).’’

The whole team knows! pic.twitter.com/l5dFkmjGN9

— Hanuma vihari (@Hanumavihari) February 26, 2024