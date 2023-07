वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर होने के बाद आयरलैंड क्रिकेट में मचा बवाल, कप्तान बैलबर्नी ने दिया इस्तीफा

2011 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को मात देने वाली आयरलैंड क्रिकेट टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. विश्व कप क्वालीफायर से बाहर होने के बाद आयरलैंड क्रिकेट में बवाल मचना शुरू हो गया है. टीम के कप्तान एंडी बैलबर्नी (Andrew Balbirnie) ने सीमित ओवर की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है.

2019 में टीम का कमान संभालने के बाद बैलबर्नी ने चार टेस्ट, 33 वनडे और 52 टी20 मैचों में आयरलैंड का नेतृत्व किया है. वह हालांकि टेस्ट मैचों में टीम के कप्तान बने रहेंगे.

क्रिकेट आयरलैंड ने बैलबर्नी के हवाले से कहा, ” काफ़ी सोच-विचार करने के बाद मैंने वनडे और टी20 की कप्तानी से इस्तीफा देने का फैसला किया है. पिछले कुछ सालों में इस टीम की अगुवाई करना मेरे लिए सम्मान की बात थी और मुझे समर्थन करने के लिए मैं अपने खिलाड़ियों, कोचों, क्रिकेट आयरलैंड और समर्थकों का धन्यवाद करता हूं.”

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, सलामी बल्लेबाज़ पॉल स्टर्लिंग, बैलबर्नी के बाद टीम की कमान संभालेंगे, वहीं बैलबर्नी चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. छह में से तीन जीत के साथ आयरलैंड क्वालिफ़ायर में सातवें स्थान पर रही थी.