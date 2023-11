Hindi Cricket Hindi

Angelo Mathews Becomes The First Cricketer In History To Be Out On Timed Out Social Media Reacts On Shakib Al Hasan Sportsmanship

शाकिब अल हसन ने नहीं दिखाई 'खेल भावना', मैथ्यूज के 'टाइम आउट' के बाद फूटा लोगों का गुस्सा

पारी के 25वें ओवर में सदीरा समराविक्रमा के आउट होने के बाद एंजलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए थे, स्ट्राइक लेने से ठीक पहले मैथ्यूज के हेलमेट में कुछ समस्या हुई, जिसकी वजह से वह निर्धारित समय में पारी शुरू नहीं कर पाए

(Photo-Twitter)

नई दिल्ली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम आज आमने-सामने है. बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज एंजलो मैथ्यूज ‘टाइम आउट’ हुए, जिसे लेकर बवाल मच गया है. इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार कोई बल्लेबाज टाइम आउट हुआ है. बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन की खेल भावना को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

Trending Now

बता दें कि पारी के 25वें ओवर में सदीरा समराविक्रमा के आउट होने के बाद एंजलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए थे, स्ट्राइक लेने से ठीक पहले मैथ्यूज के हेलमेट में कुछ समस्या हुई, जिसकी वजह से वह निर्धारित समय में पारी शुरू नहीं कर पाए. शाकिब अल हसन ने टाइम आउट की अपील की, अंपायर और मैथ्यूज के बीच कुछ तीखी बातचीत भी हुई.

You may like to read

अंपायर्स ने आपस में चर्चा करने के बाद बल्लेबाज को आउट करार दिया. हालांकि यह साफ दिख रहा था कि हेलमेट में खराबी की वजह से एंजलो मैथ्यूज दो मिनट के निर्धारित समय में अपनी बल्लेबाजी नहीं शुरू कर सके. सोशल मीडिया यूजर्स ने बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन की खेल भावना और अंपायर के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं.

यहां देखें लोगों का रिएक्शन:

As a captain, as a cricketer of long time, for sportsmanship Shakib should not do this to Angelo Mathews. You have to accept these small things when your career end is near. When you don’t get anything by hardwork, you do such things.#SLvsBANpic.twitter.com/HtEyeEzIZk — Haroon (@HaroonM33120350) November 6, 2023

Angelo Mathews becomes the first cricketer in history to be out on ‘timed out’ If you Expect sportsmanship from Shakib-al-hasan then it’s your Mistake He didn’t even respect Umpires #SLvBAN #ODIWorldCup2023 #ICCWorldCup2023 #SLvsBAN pic.twitter.com/PGqQfM9HFQ — Troll Mafia (@offl_trollmafia) November 6, 2023

Shakib Al Hasan Bad Sportsmanship (Angelo Mathews Timed Out Wicket) :- 1 Like = 1 Slap

1 RT = 10 Slaps pic.twitter.com/ruBln4yEqn — Aufridi Chumtya (@ShuhidAufridi) November 6, 2023

Is this the guy who was asking Angelo Mathews to play by rules and respect Umpire’s decision??#SLvsBAN #SHAKIB pic.twitter.com/WEgmLxihg4 — Aashish Shukla (@Aashish_Shukla7) November 6, 2023

When cricket was played in the Icelandic sagas, if the umpire had given Angelo Mathews timed out, all hell would have broken loose. We don’t want to encourage violence and almost all of our players now think it is wrong, but the umpires would have enjoyed a good impaling, not to… — Iceland Cricket (@icelandcricket) November 6, 2023

Nothing like another day of international cricket when Law smashed Spirit & everyone rejoiced, except maybe Angelo Mathews & his team #CWC23 #TimedOut — Bharat Sundaresan (@beastieboy07) November 6, 2023

Shakib al Hasan pic.twitter.com/IaJTOEx5Bw — Jo Kar (@i_am_gustakh) November 6, 2023

Shakib Al Hasan is a world class cheater# #BANvSL pic.twitter.com/2cnruOI7mR — Kapil Pratap Singh (@kapil9994) November 6, 2023

Shame On You Shakib Al Hasan Angelo Mathews Given Time Out pic.twitter.com/Hp7aWfaacG — Vaibhav Bhola (@VibhuBhola) November 6, 2023