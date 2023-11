VIDEO: एंजलो मैथ्यूज ने लिया 'बदला', शाकिब का विकेट लेने के बाद 'घड़ी' की तरफ किया इशारा

नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला खेला जा रहा है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला रहा यह मैच विवादों की वजह से चर्चा में हैं. मैच की पहली पारी में श्रीलंका के बल्लेबाज एंजलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया था, जिसके बाद वह काफी गुस्से में नजर आए थे और इस फैसले पर काफी विवाद भी हुआ था, वहीं गेंदबाजी के दौरान जब एंजलो मैथ्यूज ने शाकिब अल हसन को अपना शिकार बनाया, उन्होंने उसी अंदाज में शाकिब अल हसन को जवाब दिया.

32वें ओवर की पहली बॉल पर एंजलो मैथ्यूज ने शाकिब अल हसन को अपना शिकार बनाया. शाकिब अल हसन धीमी गति की गेंद को लेग साइड में पुश करने का प्रयास कर रहे थे, मगर गेंद लीडिंग एज लग कर गेंद शॉर्ट कवर के फील्डर के पास गई, शॉर्ट कवर पर मौजूद चरिथ असलंका ने आगे की तरफ डाइव करते हुए बढ़िया कैच पकड़ा. शाकिब अल हसन ने 65 गेंद में 82 रन की पारी खेली. एंजलो मैथ्यूज ने शाकिब- शांतो के बीच 169 रन की साझेदारी का अंत किया. शाकिब का विकेट लेने के बाद एंजलो मैथ्यूज ने अपनी कलाई दिखाई और टाइम आउट टाइप कुछ इशारा किया. सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर रिएक्ट किया है.

Angelo Mathews’ reply to the Timed Out enforced by Shakib Al Hasan 👀 #AngeloMathews #Timedout #SLvsBAN pic.twitter.com/Ao7as2yAzs

Moment of the World Cup.

Mathews saying “It’s time to go” after taking the wicket of Shakib.#AngeloMathews #Shakib#SLvsBAN pic.twitter.com/liRK500WpC

— Subhrakanta Das (@subhrakantada12) November 6, 2023