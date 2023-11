नई दिल्ली: श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबले के दौरान एंजेलो मैथ्यूज को टाइम-आउट देने पर काफी विवाद हुआ. हालांकि श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने अब दावा किया है कि उन्हें गलत तरीके से टाइम-आउट दिया गया था. मैथ्यूज ने अपनी ओर से ‘सबूत’ दिए हैं कि उन्हें आउट देने सही नहीं था. सोमवार को वर्ल्ड कप 2023 के दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में मैथ्यूज निर्धारित समय में स्ट्राइक नहीं ले पाए थे जिसके बाद बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने अपील की और अंपायर ने मैथ्यूज को आउट करार दिया.

मैथ्यूज ने ‘सबूत’ देते हुए कहा कि जब उनके हेलमेट के साथ समस्या आई तब पांच सेकंड का वक्त और बचा था. मैथ्यूज ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए अपनी ‘बेगुनाही’ का सबूत दिया है.

4th umpire is wrong here! Video evidence shows I still had 5 more seconds even after the helmet gave away! Can the 4th umpire rectify this please? I mean safety is paramount as I just couldn’t face the bowler without a helmet

— Angelo Mathews (@Angelo69Mathews) November 6, 2023