प्रदर्शनकारी पहलवानों के सपोर्ट में उतरे अनिल कुंबले, पुलिस कार्रवाई पर भड़के

दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे देश के शीर्ष पहलवानों के खिलाफ हुई पुलिस की कार्रवाई से निराश हैं.

पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट सहित ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को जबरदस्ती बस में डाला जब रविवार को पहलवानों और उनके समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला ‘महापंचायत’ के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की.

आंदोलनकारी पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिन पर उन्होंने एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, उन्होंने संसद की नई इमारत के समीप उस दिन महिला महापंचायत का आह्वान किया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था.

पर्व लेग स्पिनर कुंबले को लगता है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सकता था. टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले 52 वर्षीय कुंबले ने ट्वीट कर कहा, ” 28 मई को हमारे पहलवानों के साथ जो हाथापाई हुई, उसे सुनकर काफी निराश हूं, हर चीज उचित बातचीत से सुलझायी जा सकती है, इस मुद्दे के जल्द हल निकलने की उम्मीद करता हूं.”