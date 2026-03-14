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KKR के फैसलों से खुश नहीं हैं अनिल कुंबले, बोले- श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट को जाने देना सही नहीं
श्रेयस अय्यर और फिल साल्ट ने नाइट राइडर्स को सीजन 2024 का खिताब जिताने में अहम रोल अदा किया था लेकिन फ्रैंचाइजी ने दोनों खिलाड़ियों को अगले ही सीजन रिलीज कर दिया.
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व हेड कोच अनिल कुंबले ने आईपीएल में भी अहम भूमिका निभाई है. इसके बाद उन्होंने इस लीग में कोच के रूप में भी काम किया और अब वह बतौर एक्सपर्ट्स इस लीग के प्रसारणकर्ता जियो हॉटस्टार पर चर्चा कर रहे हैं. ऐसी ही एक चर्चा में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 2024 में चैम्पियन बनने के बाद मैनेजमेंट द्वारा की गई गलतियों पर बात की. कुंबले ने कहा कि खिताब जीतने के बाद टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट को टीम से जाने देना गलत फैसला था.
इस महान क्रिकेटर ने कहा कि जब तक तीन बार की आईपीएल चैंपियन टीम अहम खिलाड़ियों को अपने पास बनाए रखने की अहमियत नहीं समझेगी, तब तक उसे खिताब का गंभीर दावेदार नहीं माना जा सकता.
अय्यर केकेआर छोड़कर पंजाब किंग्स में शामिल हो गए, जिसकी कप्तानी करते हुए उन्होंने पिछले सत्र में करीब एक दशक बाद टीम को पहली बार आईपीएल फाइनल में पहुंचाया. वहीं 2024 में केकेआर की सफलता का अहम हिस्सा रहे फिल सॉल्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) चले गए, जहां उन्होंने पिछले साल फ्रेंचाइजी को पहली बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई.
कुंबले ने ‘जियो हॉटस्टार’ की एक विज्ञप्ति में कहा, ‘दो साल पहले केकेआर ने आईपीएल जीता था और अपनी तीसरी ट्रॉफी उठाई थी. उस जीत के दो अहम खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट थे. दोनों ने टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई लेकिन केकेआर ने दोनों को जाने दिया.’
उन्होंने कहा, ‘खिलाड़ियों को अपने साथ रखने के मामले में उनमें कोई निरंतरता नहीं है. केकेआर ने श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट को जाने देकर गलत फैसला किया और इस वजह से अब उनके पास आईपीएल जीतने वाला कोई कप्तान नहीं है.’
कुंबले ने कहा कि भले ही केकेआर के पास कप्तान के तौर पर अजिंक्य रहाणे जैसा अनुभवी खिलाड़ी है लेकिन उन्होंने अभी तक कप्तान के तौर पर आईपीएल का खिताब नहीं जीता है.
कुंबले ने कहा, ‘अजिंक्य रहाणे एक अनुभवी खिलाड़ी हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मुंबई और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की है. लेकिन उन्होंने अभी तक कप्तान के तौर पर आईपीएल का खिताब नहीं जीता है.’
इस दिग्गज स्पिनर ने आगे कहा, ‘ऐसा कप्तान होना जिसने ट्रॉफी जीती हो, आपको फायदा देता है. उन्हें यह सीखना होगा कि अपने अहम खिलाड़ियों को अपने पास कैसे बनाए रखा जाए. वर्ना वे संघर्ष करते रहेंगे और उन्हें ट्रॉफी जीतने का दावेदार नहीं माना जा सकता.’
(एजेंसी से)
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