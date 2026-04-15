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IPL 2026: लय तलाश रही मुंबई के लिए एक और बैड न्यूज, रोहित शर्मा का पंजाब के खिलाफ खेलना मुश्किल
बीते रविवार को मुंबई की टीम जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ वानखेड़े मैदान पर खेल रही थी, तब रोहित चोटिल हो गए. उन्हें अपनी पारी बीच में छोड़नी पड़ी.
इस सीजन अब तक 4 मैच खेल चुकी मुंबई इंडियन्स (MI) सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है. अब टीम की बैटिंग डिपार्टमेंट में एक और मुश्किल बढ़ गई है. उसके इन्फॉर्म बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) गुरुवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे.
रोहित शर्मा बीते रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेले थे, जब वह 19 रन के निजी स्कोर पर थे, तब चोटिल हो गए. बैटिंग के दौरान उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई और उन्हें अपनी बैटिंग छोड़कर वापस पवेलियन लौटना पड़ा. इस चोट की वजह से वह टीम के ट्रेनिंग सेशन में भी नहीं आ रहे हैं और ऐसे में कयास हैं कि रोहित संभवत: अगले मैच से भी आराम लेना चाहेंगे.
हालांकि उनकी टीम इस सीजन अभी भी अपनी लय तलाश रही है. वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जीत से शुरुआत करने के बाद लगातार 3 मैच हार चुकी है और इस समय प्वॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर है. ऐसे में रोहित के ब्रेक से उसकी मुसीबत और बढ़ सकती है. हालांकि रोहित शर्मा और उनके फैन्स के लिए राहत भरी बात यह है कि उनकी हैमस्ट्रिंग का जो स्कैन किया गया था उसकी रिपोर्ट से साफ है कि उन्हें कोई गंभीर इंजरी नहीं है.
इसलिए वह ज्यादा समय मैदान से बाहर नहीं रहेंगे. लेकिन रोहित इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और उन्हें आराम कर अपनी हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों को रिकवरी के लिए समय देना ही सही समझा है. रोहित ने इस सीजन में खेली 4 पारियों में 137 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 165.06 है.
मुंबई इंडियन्स के लिहाज से अगर बात करें तो रोहित अगर पंजाब के खिलाफ नहीं खेलते हैं, तो पहले से ही परेशानियों में घिरी हार्दिक पांड्या की इस टीम की मुसीबत और बढ़ेगी. रोहित ने रेयान रिकल्टन के साथ एमआई को अच्छी शुरुआत दिलाई है. अगर वह अगला मैच नहीं खेलते तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन प्रभावित होगा. उनकी जगह अनुभवी क्विंटन डिकॉक को टीम ला सकती है, लेकिन फिर किसी विदेशी गेंदबाज या ऑलराउंडर को बाहर रखना पड़ सकता है. ऐसे में रोहित का बाहर रहना टीम के संतुलन को प्रभावित करेगा.
आगामी 30 अप्रैल को 39 वर्ष के होने जा रहे रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 की शुरुआत शानदार और आक्रामक अंदाज में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तूफानी अर्धशतक लगाकर किया था. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रोहित ने 38 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 6 चौके लगाए थे.
इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 26 गेंदों पर 35 और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 6 गेंदों पर 5 रन बनाए थे. आरसीबी के खिलाफ जब वे 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी समय उन्हें इंजरी हुई और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था. पिछले एक साल में अपनी फिटनेस में जबरदस्त बदलाव लाने वाले रोहित के जल्द पूरी तरह फिट होने का इंतजार एमआई फैंस को है.
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