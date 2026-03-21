By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IPL 2026: KKR की मुश्किलें बढ़ीं- तीसरा तेज गेंदबाज हुआ बाहर, ट्रायल कैम्प से नई भर्ती की तैयारी में टीम
कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले ही दो झटके लग चुके थे, जब हर्षित राणा और मथिशा पथिराना चोटिल हो गए. अब आकाशदीप भी बाहर हो गए हैं.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में अपने चौथे खिताब की तलाश में उतरने जा रही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) बॉलिंग डिपार्टमेंट से मुश्किल में पड़ती दिख रही है. टीम का नया झटका तेज गेंदबाज आकाश दीप के रूप में लगा है. वह 28 मार्च से शुरू हो रही इस लीग के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. इससे पहले हर्षित राणा और श्रीलंका के मथिशा पथिराना पहले ही चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं.
पथिराना को इस लीग में इस सीजन खेलने की आस है लेकिन उन्हें अभी तक अपने क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है. पथिराना कंधे की चोट के कारण वह 2026 पुरुषों के टी20 विश्व कप में भी ज्यादा समय तक नहीं खेल पाए थे. केकेआर ने बीते साल मिनी-ऑक्शन में आकाश दीप को 1 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन वह फिट नहीं है.
फ्रेंचाइजी से जुड़े एक अधिकारी ने शनिवार को न्यूज एजेंसी ‘आईएएनएस’ से आकाश दीप के बाहर होने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘हां, आकाश दीप आने वाले IPL सीजन से बाहर हो गए हैं. वह अभी तक बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब के लिए रवाना नहीं हुए हैं, लेकिन यह पक्का है कि वह इस सीजन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.’
कोलकाता नाइट राइडर्स अपने नए सीजन की शुरुआत 29 मार्च को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है.
केकेआर का प्री-सीजन कैंप 18 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें आकाश दीप शामिल नहीं हुए थे, न ही उन्हें शुक्रवार शाम ईडन गार्डन्स में खेले गए इंट्रा-स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में देखा गया था.
आईएएनएस को मिली जानकारी के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि आकाश दीप को 15 से 18 फरवरी के बीच कल्याणी स्थित बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच में बंगाल की ओर से खेलते हुए बाएं पैर की एड़ी में चोट लग गई थी.
केकेआर के पास तेज गेंदबाजी टीम में वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुजरबानी और कार्तिक त्यागी शामिल हैं, जबकि कैमरन ग्रीन और रमनदीप सिंह तेज गेंदबाजी के ऑलराउंड विकल्प हैं.
इस बीच टीम आकाश दीप की जगह भरने की तैयारी कर रही है. उसने ईडन गार्डंस में ट्रायल आयोजित करके तेज गेंदबाजी विभाग में नए खिलाड़ियों की तलाश कर रही है. नवदीप सैनी, आकाश मधवाल, सिमरजीत सिंह, संदीप वॉरियर, केएम आसिफ और सुनील कुमार जैसे खिलाड़ी, राणा और अब आकाश दीप के चोटिल होने से खाली हुई जगहों को भरने के लिए ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं.
(एजेंसी: आईएएनएस)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें