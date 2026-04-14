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Another Good News For Srh After Beating Rr Injured Pat Cummins Now Fit Will Join Team By Friday

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को रौंदने के बाद सनराइजर्स को मिली एक और गुड न्यूज, अब टीम की मौज ही मौज

सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से धो दिया. अब टीम का बॉलिंग विभाग और भी मजबूत होने वाला है.

सनराइजर्स हैदराबाद @IPL-BCCI

IPL 2026 में अब तक मिला जुला प्रदर्शन कर रही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने सोमवार को अभी तक अजेय रही राजस्थान रॉयल्स (RR) को करारी हार का स्वाद चखा दिया. यह टीम की 5 मैचों में दूसरी ही जीत थी. लेकिन इस जीत के साथ-साथ टीम को एक और गुड न्यूज मिल गई है. टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस अब फिट हो गए हैं और वह शुक्रवार (17 अप्रैल) को टीम से जुड़ने की उम्मीद है. कमिंस की गैर-मौजूदगी में ईशान किशन कार्यवाहक कप्तान की भूमिका निभा रहे थे.

‘क्रिकबज’ की खबर के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस बुधवार को ऑस्ट्रेलिया में ही फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे. कमिंस अगर इस फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो वह जल्द ही एसआरएच की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. कमिंस के 17 अप्रैल को हैदराबाद लौटने की उम्मीद है. सनराइजर्स हैदराबाद को अपना अगला मुकाबला घरेलू मैदान (राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) पर 18 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ खेलना है.

सीजन शुरू होने से पहले कमिंस ने कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो उन्हें आईपीएल के दूसरे हाफ में खेलने की उम्मीद है. कमिंस ने कहा था, ‘मैंने फिर से गेंदबाजी शुरू कर दी है. फिलहाल मैं हर तीसरे दिन गेंदबाजी कर रहा हूं. हमने एक ऐसा प्लान बनाया है, जिससे टूर्नामेंट के बीच तक मैं पूरी तरह फिट हो जाऊंगा. इसी कारण मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई, तो मैं टूर्नामेंट का दूसरा हाफ और प्लेऑफ के मुकाबले खेलूंगा.’

कमिंस 27 मार्च को भारत आए थे. हालांकि, वह 2 अप्रैल को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए थे. कमिंस अगर पूरी तरह से फिट होकर टीम से जुड़ते हैं, तो यह एसआरएच के लिए राहत भरी खबर होगी. सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में अब तक मिलाजुला रहा है.

ईशान किशन की कप्तानी में टीम ने 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में टीम को जीत मिली है, जबकि 3 में एसआरएच को हार का सामना करना पड़ा है. आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराया था. ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 91 रनों की दमदार पारी खेली थी.

वहीं, आईपीएल के अपने डेब्यू मुकाबले में प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एसआरएच की ओर से चार-चार विकेट चटकाए थे. हिंगे ने 4 ओवर में 34 रन बनाकर 4 विकेट निकाले थे, तो साकिब ने 24 रन देकर चार विकेट झटके थे.

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(एजेंसी इनपुट्स से)