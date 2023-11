VIDEO: Rohit Sharma के आउट होते ही टूटा वाइफ रितिका का दिल, अनुष्का का कुछ ऐसा था रिएक्शन

अहमदाबाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी आगाज शानदार अंदाज में किया. रोहित ने पहले ही गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजायरा पेश किया और 7 ओवर में ही स्कोरबोर्ड 50 रन के पार पहुंचा दिया. भारतीय कप्तान अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और बैटिंग पावरप्ले के आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की ताक में थे लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने भारत को पहला बड़ा झटका दे दिया.

10वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने आगे निकल कर ऑन साइड में शॉट लगाने का प्रयास किया लेकिन लीडिंग एज़ लग कर गेंद कवर प्वाइंट की दिशा में गई जहां खड़े ट्रेविस हेड ने पीछे की तरफ भागते हुए शानदार डाइव लगाई और कमाल का कैच लपक लिया. रोहित के कैच आउट होते ही खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटा छा गया. रोहित की वाइफ रितिकी भी इस विकेट पर सन्न रह गई.

रोहित शर्मा के धमाकेदार शॉट पर रितिका जमकर तालियां बजा रही थी लेकिन जैसे ही हेड ने कैच लपका तो रितिका की खुशी पलभर में गायब हो गई. रोहित के आउट होने से कोहली की वाइफ अनुष्का भी दुखी नजर आईं.

इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में खेलने वाली अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया.

