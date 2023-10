ICC वर्ल्ड कप 2023 के 12वें मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होने जा रही है जिसके लिए अहमदाबाद में क्रिकेट जगत और फिल्मी सितारों का अहमदाबाद में सुबह से ही जमघट लगना शुरू हो गया है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा 14 अक्टूबर की तड़के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंची. अनुष्का भारत-पाकिस्तान मैच में अपने पति कोहली को चियर करती नजर आएंगी. अनुष्का को कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा गया.

दूसरी तरफ दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी सुबह की फ्लाइट से मुंबई से अहमदाबाद पहुंच गए हैं. यहां पहुंचने पर सचिन ने कहा कि वह टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जीत हमारी टीम की होगी. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “मैं टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए यहां हूं. उम्मीद है, हमें वह रिजल्ट मिलेगा जो हम सभी चाहते है.”

#WATCH | Gujarat: Upon reaching Ahmedabad for the India Vs Pakistan ICC Cricket World Cup match today, Former Indian Cricketer Sachin Tendulkar says, “I am here to support the team. Hopefully, we will get the result we all want…” pic.twitter.com/SYgsUiFV0D

— ANI (@ANI) October 14, 2023