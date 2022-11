पाकिस्तान खिलाड़ियों द्वारा क्रिकेट जैसे खेल में बात बात पर धर्म को लाना कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है. पाकिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ी अपनी जीत पर बात करते-करते इसे इस्लाम की जीत और खुदा की मर्जी करार देते हैं. इससे पाकिस्तान के बाहर ही नहीं पाकिस्तान के भीतर भी कई लोग नाराज हैं. हाल ही में पाकिस्तान की टीम जब बाहर होते होते सेमीफाइनल में पहुंची तो पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने इसे कौम की जीत करार दिया.

रिजवान के अलावा भी पाकिस्तान के कई खिलाड़ी ऐसी ही प्रैक्टिस करते दिखते हैं. लेकिन पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर खिलाड़ी जुलकरनैन हैदर इससे खासा नाराज हैं.

उन्होंने कहा कि अगर आप नमाजे पढ़ रहे थे तो क्यों वर्ल्ड कप में हार गए. कहां गईं नमाजे. शायद आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं क्योंकि आप लोग दिखावा करते हो, जबकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम में खेलने वाले मुसलमान सच्चे मुसलमान हैं और वे कैमरे पर तस्वीरें खिंचाने के लिए दिखावा नहीं करते.