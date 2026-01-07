Hindi Cricket Hindi

Arjun Tendulkar Saaniya Chandokmarriage Date Reveals Heres The Wedding Date

आ गई अर्जुन तेंदुलकर की शादी की तारीख, T20 वर्ल्ड कप के बीच मास्टर ब्लास्टर के घर गूंजेगी शहनाई

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी की तारीख तय हो चुकी हैं. उन्होंने अगस्त 2025 में अपनी दोस्त सानिया चंडोक से सगाई की थी. दोनों मार्च की पहले सप्ताह में शादी के बंधन में बंधेंगे.

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक @Instgram

दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर बेटे अर्जुन की शादी की तैयारियों में जुट गए हैं. सचिन और उनकी होने वाली बहू सानिया चंडोक के परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली है, जो मार्च में तय की गई है. अर्जुन और सानिया ने बीते साल अगस्त में सगाई कर ली थी. इस कार्यक्रम को दोनों परिवारों ने गोपनीय रखा था, जिसमें उनके करीबी लोग ही शामिल हुए थे.

पहली बार IPL में मुंबई इंडियन्स से अलग लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से खेलने वाले अर्जुन टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले शादी के बंधन में बंध जाएंगे. उनकी शादी भारत और श्रीलंका में आयोजित होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप की तारीखों के बीच ही है. बता दें मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक अर्जुन और सानिया चंडोक की शादी की तारीख 5 मार्च 2026 तय की गई है, जबकि 3 मार्च से ही शादी से पहले की रस्मों के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुलकर और सानिया चंडोक के परिवार ने इस कार्यक्रम को बहुत ही निजी रखा है और इस शादी में दोनों परिवारों के खास मेहमानों को न्योता देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. सचिन और अर्जुन की ओर से इस शादी समारोह में क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां फभी शिरकत करेंगी.

बता दें तेंदुलकर परिवार ने अर्जुन की सगाई को गोपनीय रखा था लेकिन एक दिन सोशल मीडिया वेबसाइट रेडिट पर AMA (आस्क मी एनीथिंग) (कुछ भी पूछो) सेशन में भाग लिया, तो तब एक फैन ने तेंदुलकर से पूछ लिया कि क्या अर्जुन सचमुच सगाई के बंधन में बंध गए हैं? इस पर मास्टर ब्लास्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया, ‘हां, उसने (सगाई) कर ली है और हम सभी उसके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत को लेकर उत्साहित हैं.’