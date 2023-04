VIDEO: अर्जुन तेंदुलकर ने IPL में लिया अपना पहला विकेट, पापा सचिन का रिएक्शन वायरल

मुंबई इंडियंस ने मंगलवार को आईपीएल 2023 में जीत की अपनी हैट्रिक लगा दी. पांच बार की चैंपियन मुंबई ने लीग के 16वें सीजन के 25वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (MI vs SRH) को उसके घर में 14 रन से हरा दिया. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन का स्कोर बनाया और फिर हैदराबाद को उसके घर में 19.5 ओवर में 178 रन पर समेट दिया.

अंतिम दो ओवर में टीम को जीत के लिए 24 रनों की दरकार थी. लेकिन कैमरन ग्रीन ने 19वें ओवर में केवल 4 रन ही दिए. अंतिम ओवर लेकर अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) के ओवर में हैदराबाद को 20 रन बनाने थे, लेकिन अर्जुन ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए केवल छह रन दिए और मुंबई को 14 रन से जीत दिला दी. अर्जुन ने आईपीएल में अपना पहला विकेट हासिल किया.

अर्जुन ने मैच के बाद कहा, ” मेरे लिए अच्‍छा रहा है कि मैंने पहला विकेट लिया है. मैंने बस प्‍लान पर काम किया. आखिरी ओवर में प्‍लान सीधा था कि बाउंड्री नहीं खाई जाएं. मुझे गेंदबाजी करना पसंद है, मैं बस अपना सर्वश्रेठ देना चाहता हूं.”

अर्जुन तेंदुलकर ने अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार को आउट करके आईपीएल में अपनी पहली विकेट ली. अर्जुन ने 2.5 ओवर में 18 रन देकर एक विकेट चटकाए.

अर्जुन ने ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्‍टंप के करीब फुलर गेंद फेंकी जिसे एक्‍स्‍ट्रा कवर के ऊपर मारने के प्रयास में भुवी अच्छे से टाइम नहीं कर पाए और एक्‍स्‍ट्रा कवर पर लपक लिए गए. इस तरह बेटे को पहला विकेट मिलते ही पवेलियन में बैठे पिता सचिन तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठे.