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LSG में आकर भी नहीं मिला IPL में खेलने का मौका- अर्जुन तेंदुलकर ने किया इस लीग में खेलने का फैसला, शनिवार को नीलामी
मुंबई इंडियन्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में आने के बावजूद अर्जुन तेंदुलकर को IPL में खेनले का मौका नहीं मिल पा रहा है. इस बीच उन्होंने अपने गृह नगर मुंबई की टी20 लीग में खेलने का फैसला कर लिया है.
दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में खुलकर अपने हुनर का जलवा दिखाने के मौका नहीं मिला है. सीजन 2023 में उन्हें मुंबई इंडियन्स (MI) ने डेब्यू का मौका दिया था. लेकिन इसके बाद से वह अब तक इस लीग में सिर्फ 5 ही मैच खेल पाए हैं. इस सीजन की शुरुआत से पहले अर्जुन को शार्दुल ठाकुर के बदले ट्रेड कर लिया था.
जब यह ट्रेड हुआ था तो जानकार उम्मीद कर रहे थे कि लखनऊ की टीम तेंदुलकर जूनियर को मौका दे सकती है. लेकिन अब तक इस सीजन 8 मैच खेल चुकी LSG ने इस फॉस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को एक भी बार मौका नहीं दिया. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली LSG की टीम एक बार फिर बैकफुट पर ही नजर आ रही है. वह अब तक खेले 8 मैचों में सिर्फ 2 में ही जीत दर्ज कर पाई है और सिर्फ 4 अंकों के साथ प्वॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर है.
इस बीच अर्जुन तेंदुलकर अपने गृह नगर मुंबई की टी20 लीग T20 मुंबई लीग में खेलने की तैयारी कर रहे हैं. वह घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं. ऐसे में उन्हें ऑक्शन में आने के लिए MCA की मंजूरी चाहिए थे, जो उन्हें मिल गई है. अर्जुन तेंदुलकर ने इस लीग में खुद को सबसे ऊंचे बेस प्राइज 5 लाख रुपये वाले पूल में रजिस्टर किया है. इस लीग के लिए 2 मई को नीलामी होगी.
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MCA के नियमों के अनुसार, कोई लोकल खिलाड़ी जो किसी अन्य असोसिएशन के लिए ‘गेस्ट प्लेयर’ के तौर पर खेलने के बाद वापस लौटता है, तब उसे एक साल के ‘कूलिंग-ऑफ पीरियड’ से गुजरना होता है. हालांकि, MCA सचिव उन्मेश खानविलकर ने बताया कि इस मामले में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने-अपने राज्यों की T20 लीग में हिस्सा नहीं लिया था.
बता दें भारतीय क्रिकेट को हमेशा से ही बड़े-बड़े सितारे देती रही मुंबई की इस नई शुरू हुई लीग का यह चौथा सीजन है. इस लीग में भारतीय टीम में खेलने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे को उनकी फ्रेंचाइजियों ने रिटेन रखा है.
भारत के टेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने भी इस सीजन में खेलने के लिए अपना नाम दिया है. ये दोनों ही खिलाड़ी इस लीग के पिछले सीजन में अलग-अलग कारणों से नहीं खेल पाए थे. इस बार इस लीग की शुरुआत आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद ही होगी. यह लीग 2 जून से शुरू होगी.
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