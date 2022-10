India vs Pakistan, 16th Match, Super 12: एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कैच छोड़कर फैंस की गुस्से का शिकार बने अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने टी20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बाबर आजम (Babar Azam) का शून्य पर आउट करना ना केवल फैंस का दिल जीता बल्कि एक शानदार कीर्तिमान भी हासिल किया.Also Read - बिना खाता खोले पवेलियन लौटे बाबर तो चार रन पर आउट हुए रिजवान; पाकिस्तान ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इस मुकाबले में पाकिस्तान जब पहले बल्लेबाजी करने उतरा तो अर्शदीप को भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) के साथ नई गेंद से गेंदबाजी करने का जिम्मा मिला. भुवी का पहला ओवर एक वाइड के साथ मेडन रहा.

First ball ever by Arshdeep Singh in a World Cup. pic.twitter.com/m1EvuQQZHF

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 23, 2022