कौन है अर्शिन कुलकर्णी जिसने ठोका सबसे तेज शतक! MPL में कर दी छक्कों की बौछार

एमपीएल 2023 के सातवें मैच में पुणेरी बप्पा और ईगल नासिक टाइटंस की टीमें आमने-सामने थीं. ईगल टाइटंस की टीम के बल्लेबाज अर्शिन ने अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 3 चौके और 13 छक्के लगा दिए. उन्होंने सिर्फ 46 गेंद पर अपनी सेंचुरी पूरी की. एक समय तो उन्होंने 16 गेंदों में 90 रन ठोक डाले. इसके बाद 54 गेंद पर 117 रन बनाए और अपनी टीम को 1 रन से रोमांचक जीत दिला दी.