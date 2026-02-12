  • Hindi
जूठी कोल्ड्रिंक फिर बोतल में भरी गई, वायरल हुआ वीडियो..खड़े हुए DDCA के कान! तो बताई सच्चाई

Delhi Match Viral Clip: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें जूठी कोल्ड्रिंक को दोबारा बोतलों में भरा जा रहा था.

Delhi Match Viral Clip: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जूठी कोल्ड्रिंक को दोबारा बोतलों में भरकर बेचा जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने जमकर नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने स्टेडियम में मिलने वाले खाने-पीने की चीजों की सफाई, गुणवत्ता और ऊंची कीमतों पर सवाल उठाए. यह वीडियो एक दर्शक ने रिकॉर्ड कर एक्स पर शेयर किया था, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया.

DDCA ने दी अपनी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. DDCA ने साफ कहा कि वीडियो में जो दिखाया गया है, उसे गलत तरीके से पेश किया गया. संघ के अनुसार, अधिकृत विक्रेता जूठी कोल्ड्रिंक को दोबारा बेचने के लिए बोतलों में नहीं भर रहा था. यह सिर्फ कचरा प्रबंधन की एक प्रक्रिया का हिस्सा था. DDCA ने लोगों से अपील की कि अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष न निकालें.

क्या थी असली प्रक्रिया?

DDCA के मुताबिक, दुकानदार सूखे और गीले कचरे को अलग करने के लिए बची हुई कोल्ड्रिंक को एक जगह इकट्ठा कर रहा था. इसके बाद खाली बोतलों को वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइक्लिंग प्रक्रिया के तहत निपटाया जाना था. संघ ने स्पष्ट किया कि इन बोतलों का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही उन्हें दोबारा बेचने के लिए तैयार किया गया. यानी वायरल वीडियो में दिख रही गतिविधि को गलत समझ लिया गया था.

मैच के दौरान बना था वीडियो

यह वीडियो 10 फरवरी को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए नामीबिया और नीदरलैंड्स के मैच के दौरान रिकॉर्ड किया गया था. उस मैच में नामीबिया ने 156 रन बनाए थे और नीदरलैंड्स ने लक्ष्य को सात विकेट से हासिल कर लिया था. मैच के बीच रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर फैल गया और विवाद खड़ा हो गया. फिलहाल DDCA ने सफाई देकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

