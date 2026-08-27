टीम इंडिया में फिर से दिखेगा सहवाग-द्रविड़ का नाम, BCCI ने इस टीम में किया चयन

आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया U19 सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में जगह मिली है. आइए जानते हैं टीम में और किस-किसको जगह मिली, मैच की तारीखें और अन्य जरूरी डिटेल.

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ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले तीन 50 ओवर के मुकाबले होंगे, इसके बाद दो लाल गेंद के मल्टी-डे मैच खेले जाएंगे. (Photo from IANS)

भारतीय क्रिकेट में नाम कमाने वाले खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों ने अब अपने क्रिकेट करियर में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है. आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है. जूनियर पुरुष चयन समिति ने इस दौरे के लिए टीमों का ऐलान कर दिया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले तीन 50 ओवर के मुकाबले होंगे, इसके बाद दो लाल गेंद के मल्टी-डे मैच खेले जाएंगे.

राजकोट में होंगे तीन वनडे मुकाबले

घरेलू सीरीज की शुरुआत तीन 50 ओवर के मैचों से होगी. ये मुकाबले राजकोट में 18, 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे. इसके बाद 27 से 30 सितंबर तक राजकोट में पहला मल्टी-डे मैच होगा, जबकि दूसरा लाल गेंद का मुकाबला 5 से 8 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ‘बी’ ग्राउंड में खेला जाएगा.

50 ओवर की टीम की कप्तानी उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी करेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के यशबर्धन चौहान उप-कप्तान होंगे. वहीं लाल गेंद के मुकाबलों में यशबर्धन चौहान कप्तानी संभालेंगे और लक्ष्य रायचंदानी उप-कप्तान रहेंगे.

आर्यवीर और अन्वय दोनों को मिली जगह

लेग स्पिन ऑलराउंडर आर्यवीर सहवाग और विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ को 15 सदस्यीय वनडे टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, दोनों को वनडे के लिए चुनी गई प्लेइंग टीम में जगह नहीं मिली है. आर्यवीर इस समय 2026 दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेल रहे हैं और अब तक सिर्फ दो मैच खेले हैं.

वहीं अन्वय ने जुलाई में श्रीलंका दौरे पर भारत की अंडर-19 टीम के लिए दो 50 ओवर के मुकाबलों में 101 रन बनाए थे. भारत ने उस दौरे की वनडे सीरीज 2-1 से गंवाई थी, जबकि लाल गेंद की सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसे मिला मौका?

आर्यवीर के अलावा मनल चौहान और चिगुरुपति वेंकट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवर की टीम में जगह मिली है. वहीं सागर विर्क, अनमोलजीत सिंह और ईशान सूद को वनडे टीम से बाहर रखा गया है.

मल्टी-डे टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज अभिप्रय बिस्वास, इशान ओम, अयान अकरम, मोहित उलवा और आर्यन यादव को शामिल किया गया है. वहीं आर्यन संदेश सकपाल, हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, काव्या परेश पटेल और चिगुरुपति वेंकट को इस टीम में जगह मिली है.

भारत की U-19 वनडे टीम

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशबर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट और काव्या पटेल.

मल्टी-डे टीम में भी कई नए चेहरे

बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए भारत की अंडर-19 टीम में यशबर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय विश्वास (विकेटकीपर), रोहित यादव, इशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा और आर्यन यादव को शामिल किया गया है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)