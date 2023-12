कराची. पाकिस्तान के बल्लेबाज असद शफीक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है. असद ने पाकिस्तान के लिये 77 टेस्ट, 60 वनडे और 10 टी-20 मैच खेले हैं. हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय टी20 चैम्पियनशिप में कराची व्हाइट्स को खिताब दिलाया था. 37 साल के असद शफीक ने रविवार को रिटायरमेंट का ऐलान किया. असद शफीक को पीसीबी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है.

असद शफीक ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, मुझे अब क्रिकेट खेलने को लेकर पहले सा रोमांच या जुनून महसूस नहीं हो रहा और अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिये फिटनेस का स्तर भी वैसा नहीं रह गया है, इसीलिये मैने खेल को अलविदा कहने का फैसला किया है.

