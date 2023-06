Ashes 2023: ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 386 रन पर ढेर, इंग्लैंड को 7 रन की बढ़त

मेजबान इंग्लैंड ने एशेज 2023 सीरीज के पहले मैच के तीसरे दिन रविवार को लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 386 रन पर समेट कर सात रन की बढ़त हासिल कर ली है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 311 रन से की लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड (68 रन पर तीन विकेट) और ओली रोबिनसन (55 रन पर तीन विकेट) ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को क्रीज पर ज्यादा देर रुकने नहीं दिया.

ऑस्ट्रेलिया एक समय पांच विकेट पर 338 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था और ऐसा लग रहा था कि टीम पहली पारी में इंग्लैंड के स्कोर को पार कर जाएगी. इसी स्कोर पर हालांकि अनुभवी जेम्स एंडरसन (53 रन पर एक विकेट) ने विकेटकीपर एलेक्स कैरी को बोल्ड कर इंग्लैंड को दिन की पहली सफलता दिलाई.

कैरी ने 99 गेंद की पारी में 10 चौके और एक छक्के की मदद के साथ 66 रन बनाये और शतकीय पारी खेलने वाले उस्मान ख्वाजा (141) के साथ छठे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी की.