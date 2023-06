Ashes 2023: पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत पर देखें टॉप-10 Memes

उस्मान ख्वाजा की मास्टरक्लास बल्लेबाजी और अंतिम दिन कप्तान पैट कमिंस की शानदार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर एशेज 2023 के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 2 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने इसके साथ ही 5 मैचों की एशेज 2023 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. कंगारुओं ने सिर्फ 27 गेंद शेष रहते 281 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया.

ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

ऑस्ट्रेलिया ने पांचवें दिन की शुरुआत 3 विकेट पर 107 रन से आगे खेलते हुए की. बारिश के कारण खेल में देरी हुई, जिससे पहला सत्र पूरी तरह से धुल गया. इसके बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने चौथे दिन जहां छोड़ा था वहीं से शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के नाइटवाचमैन स्कॉट बोलैंड को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई. इन-फॉर्म ट्रैविस हेड बड़ा नहीं बना सके और केवल 16 रन बनाकर आउट हो गए.

उस्मान ख्वाजा ने इसके बाद कैमरन ग्रीन के साथ 49 रन की अहम साझेदारी की और टेस्ट क्रिकेट में अपना 22वां अर्धशतक पूरा किया. हालांकि, जल्द ही ग्रीन 66 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन पैट कमिंस ने एक छोर संभाले रखा और नाबाद 44 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत दिला दी. उन्होंने नाथन लियोन (नाबाद 16) के साथ नौवें विकेट के लिए 55 रनों की नाबाद साझेदारी की और 281 के लक्ष् को हासिल कर लिया.

