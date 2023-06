Ashes 2023: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, चोट के कारण लॉर्ड्स टेस्ट से बाहर हो सकते हैं नाथन लियोन

लॉर्ड्स में खेले जा रहे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा जब चाय के बाद टीम के प्रमुख स्पिनर नाथन लियोन (Nathan Lyon) को कॉफ इंजरी के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा. दिन के दूसरे सेशन में अनुभवी ऑफ स्पिनर को फाइन-लेग पर कैच लेने की कोशिश करते समय कॉफ में तकलीफ हुई, जिसके बाद वो गेंदबाजी करने नहीं आए. लियोन आज बैसाखियों के सहारे टीम के साथ लॉर्ड्स स्टेडियम पहुंचे जिसके बाद उनके मैच से बाहर होने की संभावना बढ़ गई है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “नाथन लियोन को कॉफ में गंभीर खिंचाव का पता चला है. इस मैच के समाप्त होने के बाद उन्हें रीहैब की आवश्यकता होगी. सीरीज के बचे मैचों के लिए उनकी उपलब्धता के बारे में फैसला ये मैच खत्म होने पर किया जाएगा.”