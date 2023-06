Ashes 2023 आज से शुरू- कब, कहां और कैसे देखें- इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट

ENG vs AUS Ashes 2023 Live Streaming In India: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC 2023) के खिताब पर कब्जा जमाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद हैं और वह अब WTC 2023-25 के चक्र की एशेज से शुरुआत करने के लिए तैयार है. इंग्लैंड की टीम पिछले कुछ समय से बैजबॉल अंदाज में टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया उसके इस अंदाज की काट ढूंढने को तैयार है. 5 टेस्ट मैच की इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुक्रवार (16 जून) से एजबेस्टन के बर्मिंघम मैदान से शुरू होगा.

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार एशेज को इंग्लैंड में जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. उसे बखूबी यह अहसास है कि बीते 20 साल से वह यह ट्रॉफी इंग्लैंड से उसके घर में नहीं जीत पाया है. 2001 के बाद से इंग्लैंड में कुल 5 बार एशेज का आयोजन हुआ है, जिसमें 4 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है, जबकि एक बार यह सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई.

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 का पहला टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 का पहला टेस्ट मैच 16 जून से खेला जाएगा.

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 का पहला टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 का पहला टेस्ट मैच एजबेस्टन के बर्मिंघम मैदान पर खेला जाएगा.

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 का पहला टेस्ट मैच कितने बजे से शुरू होगा?

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 का पहला टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 का पहला टेस्ट मैच का प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 का भारत में LIVE प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में कहां देखें पाएंगे?

इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, एशेज 2023 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैन्स SonyLIV और JioTV पर देख पाएंगे.