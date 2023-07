ENG vs AUS 5th Test: बारिश के कारण स्टंप्स घोषित; ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 135/0, अंतिम दिन जीत के लिए चाहिए 249 रन

ENG vs AUS 5th Test Day 4 Stumps: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 384 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें एशेज टेस्ट के चौथे दिन रविवार को स्टंप्स की घोषणा किए जाने तक बिना विकेट खोए 135 रन बना लिए हैं. बारिश के कारण अंतिम सत्र का खेल शुरू नहीं हो पाया और स्टंप्स की घोषणा कर दी गई. स्टंप्स के समय उस्मान ख्वाजा 69 और उनके सलामी जोड़ीदार डेविड वॉर्नर 58 रन पर नाबाद थे.

ऑस्ट्रेलिया को अब मैच के पांचवें और अंतिम दिन जीत के लिए 249 रन की दरकार है जबकि उसके सभी 10 विकेट शेष हैं. ऑस्ट्रेलिया पांच मैच की एशेज सीरीज 2023 में 2-1 से आगे चल रहा है और एशेज अपने पास बरकरार रखना सुनिश्चित कर चुका है.

इससे पहले, इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 395 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 384 रन का लक्ष्य दिया. इंग्लैंड की टीम नौ विकेट पर 389 रन से आगे खेलने उतरी. मौजूदा टेस्ट के बाद संन्यास ले रहे तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (नाबाद 08) ने मिशेल स्टार्क (100 रन पर चार विकेट) के पहले ओवर में ही छक्का जड़ा लेकिन पांच गेंद बाद टॉड मर्फी (110 रन पर चार विकेट) ने जेम्स एंडरसन (08) को पगबाधा करके इंग्लैंड की पारी का अंत किया.

ऑस्ट्रेलिया ने 11 गेंद में अंतिम विकेट चटकाकर इंग्लैंड की पारी का अंत किया. इंग्लैंड को अपने गेंदबाजों से जल्दी सफलता हासिल करने की उम्मीद थी लेकिन ख्वाजा और वार्नर ने अपनी टीम की ओर से सीरीज की पहले विकेट की पहली शतकीय साझेदारी करके मेजबान टीम के गेंदबाजों को सफलता से महरूम रखा.

इससे पहले, मौजूदा सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों की सबसे बड़ी साझेदारी 73 रन की थी जो लार्ड्स में बनी थी. ख्वाजा और वार्नर मौजूदा सीरीज में तीन अर्धशतकीय साझेदारियां भी कर चुके हैं. लंच के बाद पारी के 33वें ओवर में मार्क वुड पहली बार गेंदबाजी के लिए उतरे.