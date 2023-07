Ashes 2023: जॉनी बेयरस्टो के रनआउट पर गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया को दिखाया आईना, पूछा- कहां गई खेल भावना

वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे कई किस्से हैं, जो भारत बनाम तमाम (बाकी देश) के आधार पर देखे जाते हैं. टीम इंडिया जब भी कुछ नियमों के हिसाब से काम करती है तो अकसर उसे विश्व क्रिकेट के कुछ पूर्व दिग्गज खेल भावना के खिलाफ बता देते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में तब हुआ था, जब भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (RR) और इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को मांकड़िंग रन आउट किया था.

तब वर्ल्ड क्रिकेट में कई जानकारों ने इसे खेल भावना के खिलाफ करार दिया था. हालांकि बाद में क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब (MCC) ने इसे फेयर प्ले नियम में ला दिया. अब रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) के खिलाफ जो किया उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं.