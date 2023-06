Ashes 2023: संन्यास तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में लौटे मोईन अली पर लगा जु्र्माना, हरभजन सिंह नाराज

इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर मोईन अली (Moeen Ali) ने लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है. एजबेस्टन टेस्ट में मोईन करीब 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में लौटे थे. इससे पहले उन्होंने साल 2021 में भारत के खिलाफ द ओवल टेस्ट खेलकर क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. लेकिन इस सीजन एशेज से पहले जैसे ही इंग्लैंड को जैक लीच के चोटिल होने के बाद जैसे ही बड़ा झटका लगा तो इंग्लिश टीम ने मोईन की टेस्ट में वापसी करा दी.

हालांकि उनकी इस वापसी का मजा आईसीसी ने तब कुछ किरकिरा कर दिया, जब उन पर मैच फीस की 25 फीसदी फीस जुर्माने के रूप में काट ली गई. भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी इससे नाराज हैं. 36 वर्षीय मोईन ने इस टेस्ट में कुल 3 विकेट भी लिए. लेकिन मैच के आखिरी दिन वह बॉलिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनकी उंगली में छाला पड़ गया था. इस छाले के दर्द को कम करने के मकसद से उन्होंने मैदान पर दर्दनाशक स्प्रे का इस्तेमाल किया था. लेकिन अंपायरों ने इसी के चलते मोईन पर जुर्माना ठोक दिया.

दरअसल मोईन अली हाथ में लगी इस चोट के दर्द को कम करने के मकसद से इस पर स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे थे. जब वह बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, तब उन्होंने ऐसा किया. लेकिन इसकी जानकारी अंपायरों या बाकी मैच अधिकारियों को नहीं थी.

मोईन पर आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.20 के उल्लंघन का आरोप लगा, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया. मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट और मैदानी अंपायर अहसान रजा और मराइस इरासमस, तीसरे अंपायर क्रिस गैफेनी ने मोईन पर ये चार्ज लगाए थे. मोईन पर इसके अलावा एक डिमेरिट प्वॉइंट भी लगाया गया है.