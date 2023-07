Ashes 2023: जॉनी बेयरस्टो के रन आउट ने खेल भावना पर फिर छेड़ी बहस, लॉर्ड्स में हुआ बवाल, देखें- VIDEO

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एशेज सीरीज (Ashes 2023) का दूसरा टेस्ट मैच खेल रही ऑस्ट्रेलिया ने मैच के 5वें और अंतिम दिन खेल भावना को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. यहां पारी के 52वें ओवर में उसने इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) को रन आउट कर दिया, जबकि वह रन दौड़ने के इरादे से क्रीज से बाहर नहीं आए थे और वह अपना पैर क्रीज पर घसीटने के बाद बाहर निकले थे. जो इस बात का इशारा होता है कि बल्लेबाज को क्रीज का अहसास है और वह बस अपने साथी बल्लेबाज से बात करने के लिए क्रीज लांघ रहा है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहां रन आउट की मांग कर दी.

बेयरस्टो यहां 52वें ओवर की अंतिम गेंद को लेफ्ट करने के बाद क्रीज में अपना पैर रगड़कर बाहर निकले थे. वह अपने साथी बल्लेबाज बेन स्टोक्स से कुछ बात करने ही आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने उनकी गिल्लियां बिखेर कर रन आउट की अपील कर दी. पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मौके पर रन आउट की मांग कर रही थी क्योंकि बेयरस्टो बॉल के डेड होने से पहले ही क्रीज छोड़ चुके थे. यहां अंपायर ने भी उन्हें रन आउट करार दिया. लेकिन इससे क्रिकेट जगत में खेल भावना को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है.

यह ओवर कैमरन ग्रीन फेंक रहे थे, जिसकी अंतिम बॉल उन्होंने शॉर्ट फेंकी थी, जिसे बेयरस्टो ने झुककर लेफ्ट किया था और तुरंत ही क्रीज से बाहर निकल गए. हालांकि उन्होंने क्रीज से बाहर निकलने से पहले अपना पैर क्रीज के अंदर घसीटा था, लेकिन उन्होंने यह सब इतनी जल्दी किया कि बॉल डेड नहीं मानी गई.