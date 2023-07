Stuart Broad Retirement: स्टुअर्ट ब्रॉड ने कर दिया हैरान, अचानक रिटायरमेंट का ऐलान

एशेज 2023 में बेहतरीन लय में दिख रहे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ने ओवल में खेले जा रहे 5वें और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद अपने फैन्स को हैरान कर दिया. ब्रॉड मैच के ब्रॉडकास्टर स्काइ स्पोर्ट्स पर इंग्लैंड के खेल की समीक्षा करने आए थे और उन्होंने यहां अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया. इंग्लैंड की टीम इस मैच में मजबूत स्थिति में दिख रही है. उसने दूसरी पारी में 9 विकेट खोने तक 389 रन जोड़ लिए हैं और वह ऑस्ट्रेलिया पर 377 रनों की बढ़त बना चुका है. फिलहाल इंग्लैंड सीरीज में 1-2 से पीछे है लेकिन अगर वह यह टेस्ट जीत लेता है तो उसके पास सीरीज पर 2-2 की बराबरी का मौका होगा.

इस एशेज सीरीज के बाद जिन खिलाड़ियों के संन्यास की अटकलें चल रही थीं, वह ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर (David Warner) और इंग्लैंड सीनियर तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) थे, जो अपनी लय से भटके हुए भी दिखाई दिए हैं. 41 के हो चुके एंडरसन अभी तक इस एशेज में सिर्फ 5 ही विकेट ले पाए हैं.