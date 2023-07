Ashes 2023: बेन स्टोक्स की पारी के मुरीद हुए विराट कोहली, दुनिया को याद दिलाई अपनी पुरानी बात

एशेज सीरीज में इंग्लैंड को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. लेकिन इस बार इंग्लिश टीम मैच की चौथी पारी में 371 रन की चुनौती के सामने 43 रन से हार गई. लेकिन इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने ऑस्ट्रेलिया की सांसें थाम दी थीं. स्टोक्स जब तक क्रीज पर थे, तो उन्होंने मैच को इंग्लैंड के पक्ष में लाने के लिए बेहतरीन अंदाज में हाथ दिखाए. उन्होंने 155 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 9 छक्के शामिल थे. इससे पहले स्टोक्स इस पारी में 126 बॉल में 62 रन बनाकर नाबाद थे. लेकिन जैसे ही इंग्लैंड ने जॉनी बेयरस्टो के रूप में अपना मान्यता प्राप्त बल्लेबाज का आखिरी विकेट गंवाया तो स्टोक्स ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ अपने गियर बदल दिए.

उन्होंने लंच से पहले अपनी पारी की अगली 17 बॉल में 39 रन ठोककर अपना शतक पूरा किया और इसके बाद वह रुकने का नाम नहीं लिया. स्टोक्स अब चौके-छक्कों की भाषा में ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से बात कर रहे थे. हालांकि 155 के निजी स्कोर पर उन्हें जोश हेजलवुड ने एलेक्स कैरी के हाथों आउट कर दिया. लेकिन जब तक वह क्रीज पर मौजूद थे, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम दहशत मे थी कि कहीं यह मैच उसकी पकड़ से न छूट जाए.

बेयरस्ट जब आउट हुए थे, तब इंग्लैंड की टीम जीत से 178 रन दूर थी. लेकिन इसके बाद स्टोक्स ने स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ मिलर 108 रन की साझेदारी कर अपनी टीम को लक्ष्य के और करीब ला दिया. स्टोक्स जब आउट हुए तब इंग्लैडं जीत से सिर्फ 70 रन दूर थी. अगर वह कुछ देर और खड़े रह जाते तो इस मैच का परिणाम इंग्लैंड के पक्ष में बदल देते.