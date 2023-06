Ashes 2023: ऑस्ट्रेलिया की जीत पर फिदा हुए वीरेंदर सहवाग, पैट कमिंस को बता दिया 'MS धोनी'

एशेज सीरीज का शानदार आगाज हो चुका है. 5 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज कर ली है. एजबेस्टन में खेले गए इस टेस्ट में उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियाई जीत के हीरो रहे. लेकिन कप्तान पैट कमिंस के जुझारुपन्न ने टीम को जीत दिलाई. उनकी इस बेहतरीन पारी पर टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग ने जमकर तारीफ की है. सहवाग ने कमिंस को नया एमएस धोनी करार दिया है.

कमिंस जब मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलिया जीत से 72 रन दूर था और बल्लेबाजों के रूप में उसके पास ज्यादा विकल्प अब नहीं बचे थे. लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने यहां पहले संयम दिखाया और फिर कमजोर गेंदों पर मौके ताड़कर 4 चौके और 2 छक्कों समेत नाबाद 44 रन बनाकर टीम को अहम जीत दिला दी. कमिंस ने कुल 73 बॉल का सामना किया.