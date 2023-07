Watch Video: ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एशेज सीरीज पर लिए मजे, ऋषि सुनक बोले- सैंडपेपर भूल गया

ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री इन दिनों लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस (Vilnius) में राजनयिक मुलाकात में मिले तो यहां भी दोनों ने एशेज सीरीज पर एक-दूसरे से मौज ले ली. इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथॉनी अल्बनीज (Anthony Albanese) ने शुरुआत की, जिन्होंने एशेज की मौजूदा स्कोरलाइन दिखाकर मजे लिए. इसके बाद ऋषि सुनक (Rishi Sunak) भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने यह कहकर मजे लिए कि मैं तो अपने साथ सैंडपेपर लाया ही नहीं.

मंगलवार को ऋषि सुनक और एथॉनी अल्बनीज नाटो शिखर वार्ता के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे. यहां दोनों प्रधानमंत्री जब द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर रहे थे, तब मीडिया के सामने वह पेश हुए तो उन्होंने एशेज पर भी हल्के-फुल्के अंदाज में मजे लिए.