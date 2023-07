Ashes 2023: एलेक्स कैरी की हरकत को रविचंद्रन अश्विन ने दिया समर्थन, बोले- इस स्मार्टनेस की होनी चाहिए तारीफ

जॉनी बेयरस्टो के विवादित स्टंप आउट का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों की इस मामले पर अलग-अलग राय सामने आ रही है. खेल के कई एक्सपर्ट्स इसे खेल भावना के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इसके पक्ष में भी हैं. टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने भी समर्थन किया है और उन्होंने यह सलाह दी है कि इस मामले को खेल भावना में लपेटने की बजाए खिलाड़ी की स्मार्टनेस की तारीफ करनी चाहिए.

दरअसल इंग्लैंड की पारी के 52वें ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने कैमरुन ग्रीन की शॉर्ट बॉल को लेफ्ट कर दिया था. इसके बाद बेयरस्टो तुरंत ही क्रीज में अपना पांव रगड़कर उससे बाहर चले गए, जबकि बॉल अभी डैड नहीं थी और विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने इस दस्तानों में पकड़कर वापस स्टंप की ओर फेंक दिया, जिससे गिल्लियां बिखर गईं और ऑस्ट्रेलिया ने यहां स्टंप आउट की अपील कर दी.

बेयरस्टो यहां गलती कर गए थे और जब तक उन्हें इसका अहसास हुआ तब तक कैरी अपना काम कर चुके थे. लेकिन अब इसे खेल भावना के खिलाफ बताया जा रहा है. क्योंकि बेयरस्टो का इरादा यहां रन दौड़ने का नहीं था और वह तो सिर्फ ओवर खत्म होने के बाद अपने साथी बल्लेबाज कप्तान बेन स्टोक्स से बात करने के लिए जा रहे थे.