Ashes 2023: पहला टेस्ट जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 174 रन, इंग्लैंड 7 विकेट दूर

मेजबान इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले जा रहे एशेज 2023 के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 281 रनों का लक्ष्य रखा है. इसके जवाब में कंगारुओं ने चौथे दिन सोमवार का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 107 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया को पांचवें और अंतिम दिन मैच जीतने के लिए अभी 174 रनों की और जरूरत है जबकि उसके सात विकेट शेष है.

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका ओली रॉबिनसन ने दिया जब डेविड वॉर्नर (36) उनकी गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे. इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने मार्नस लाबुशेन (13) और स्टीव स्मिथ (6) दोनों को विकेट के पीछे जॉनी बेयरस्टो के हाथों लपकवाकर आस्ट्रेलिया को दमदार शुरूआत से वंचित कर दिया. चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर उस्मान ख्वाजा 34 और स्कॉट बोलैंड 13 रन बनाकर खेल रहे थे.

इससे पहले, इंग्लैंड की टीम चौथे दिन चाय तक दूसरी पारी में 273 रन पर आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने 80 रन देकर चार और कप्तान पैट कमिंस ने 63 रन देकर चार विकेट लिये.

ओली रॉबिनसन ने 27 रन की उपयोगी पारी खेली. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को 141 रन पर आउट करने के बाद उन्हें अपशब्द कहे थे. रॉबिनसन ने नौवें विकेट के लिये स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ 27 रन जोड़े थे. इंग्लैंड के लिये सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टीम को 270 रन के पास पहुंचाया. वह कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे कैच देकर लौटे.