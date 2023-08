संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने दूसरे T20I में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात देकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया. UAE की इस ऐतिहासिक जीत की चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है. भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने भी इस जीत के लिए UAE की जमकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने इस जीत के लिए फ्रैंचाइजी को भी सराहा है.

UAE की तारीफ में अश्विन के बड़े बोल

आर अश्विन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “यूएई का न्यूजीलैंड को हराना एक बड़ी उपलब्धि है और ये हमें दिखाता है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट क्या हासिल करने में सफल रहा है.”

उन्होंने आगे कहा, “ये खबर उन देशों से आने वाले अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो मुख्य धारा के टेस्ट देश नहीं हैं. यह खेल के लिए भी अच्छी खबर है. जब राशिद खान ने IPL में अपने को साबित किया तो अफ़ग़ान वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलने से डरने वाले देश नहीं थे, लेकिन अब इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है. भविष्य में अन्य देशों को भी आईपीएल में प्रतिनिधित्व करते और अपने-अपने देशों में खेल की किस्मत बदलते हुए देखा जा सकता है. वेल डन UAE.”