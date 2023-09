Asia Cup 2023: बारिश से कोलंबो में बाढ़ की स्थिति, बदल सकते हैं सुपर-4 के वेन्यू

एशिया कप 2023 में 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. इस मैच के रद्द होने से दोनों टीमों के 1-1 अंक साझा करना पड़ा जिससे पाकिस्तान टीम सुपर-4 में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई. अब टीम इंडिया को अपना दूसरा मैच नेपाल के साथ खेलना है जिस पर भी अब बारिश का संकट मंडरा रहा है.

दरअसल, भारत और नेपाल के बीच 5 सितंबर को पल्लेकेले स्टेडियम में खेला जाएगा लेकिन मौसम विभाग की माने तो मैच के दिन फिर से झमाझम बारिश हो सकती है. इस मुकाबले से एक दिन पहले भी सुबह के समय बारिश हुई जिससे कई जगह मैदान पर पानी भर गया.

यही नहीं, पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से कोलंबों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है जिससे पूरे एशिया कप पर खतरा मंडराने लगा है. ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि एशिया कप के वेन्यू में बदलाव किए जा सकते हैं.

कोलंबो में 9, 10, 12, 14 और 15 सितंबर को आर प्रेमदासा स्टेडियम में सुपर फोर राउंड में पांच मैच खेले जाने हैं जबकि फाइनल 17 सितंबर को यहीं खेला जाएगा.

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने कोलंबो में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सड़कों पर लबालब पानी भरा नजर आ रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो में होने वाले मैच डाम्बुला में शिफ्ट किए जा सकते हैं. अब देखना होगा कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इस मामलें में क्या फैसला लेता है.