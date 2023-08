Asia Cup- विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा भारत की बैटिंग कमजोर: सलमान बट्ट

एशिया कप (Asia Cup 2023) का आज आगाज हो रहा है और इस टूर्नामेंट में 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच से पहले क्रिकेट पंडितों ने इस मैच को लेकर अपनी भविष्यवाणियां शुरू कर दी हैं. इस कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट्ट (Salman Butt) ने यहां अपनी टीम का पलड़ा भारी करार दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) को छोड़कर बैटिंग में खास दमखम नहीं हैं.

अपने यूट्यूब चैनल पर इस मैच पर बात करते हुए बट्ट ने कहा, ‘विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा उनकी टीम में युवा खिलाड़ी हैं, जो काफी क्रिकेट खेले हैं लेकिन उन्हें अभी उतना अनुभव नहीं है.’