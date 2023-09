पल्लेकेल. एशिया कप 2023 में भारत ने पहली बार एशिया कप खेल रही नेपाल के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की. नेपाल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन पर ढेर हो गई, बारिश की वजह से भारत को 23 ओवर में 145 रन का संशोधित टारगेट मिला. भारत ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल के अर्धशतक से लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए आसानी से हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने सुपर-4 में जगह बना ली है. सुपर-4 में 10 सितंबर को अब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होगी. रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

इससे पहले भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. नेपाल के ओपनर कुशल भुर्तेल और आसिफ शेख ने भारतीय फील्डरों की गलती का खूब फायदा उठाया और 65 रन की ओपनिंग साझेदारी की. भारत ने पहले पांच ओवर में तीन आसान कैच टपकाए. श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और इशान किशन ने नेपाल के ओपनर्स का आसान कैच छोड़ा. शार्दुल ठाकुर ने भारत को पहली सफलता दिलाई, कुशल भुर्तेल 25 गेंद में 38 रन की पारी खेलकर विकेट के पीछे इशान किशन को कैच थमा बैठे. इस विकेट के गिरने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की. रविंद्र जडेजा ने अपने पहले स्पेल में तीन विकेट लेकर नेपाल को बैकफुट पर धकेल दिया.