मुंबई: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन (Matthew Hayden) ने एशिया कप 2023 (Asia Cup) के लिए तिलक वर्मा (Tilak Varma) को शामिल करना एक अच्छी रणनीति है. हेडन का मानना है कि वर्मा जैसे खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) जैसे बल्लेबाजों पर दबाव डालते हैं. और साथ ही उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं.

वर्मा ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई सीरीज (India vs West Indies) में अच्छा प्रदर्शन किया था. इसके बाद 21 अगस्त को एशिया कप (Indian Team for Asia Cup) के लिए घोषित हुई भारतीय टीम में भी उन्हें जगह मिली है. 20 साल का यह बल्लेबाज एशिया कप में अपने वनडे करियर का आगाज कर सकता है.

तिलक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनैशनल सीरीज में बहुत शानदार खेल दिखाया था. उन्होंने पांच मैचों में 173 रन बनाए थे. सीरीज में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे.

वहीं सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनैशनल करियर में दमदार खेल दिखाया है. पर वह 50 ओवर के खेल में अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए हैं. यादव ने 26 वनडे इंटरनैशनल मैच खेले हैं और 24 पारियों में कुल 511 रन ही बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 24.23 का रहा है.

मैथ्यू हेडन ने कहा कि तिलक वर्मा को टीम में शामिल करने सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों पर दबाव पड़ेगा और वह अपने प्रदर्शन को लेकर सतर्क रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया के इस महान बल्लेबाज ने कहा कि भारत ने टूर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी टीम चुनी है.

सीएट क्रिकेट रेटिग अवॉर्ड सेरिमिनी, मुंबई में मैथ्यू हेडन कहा, ‘हमने तिलक वर्मा की क्लास देखी है. यह इस सिर्फ इस वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि संभावित रूप से अगले वर्ल्ड के लिए भी अच्छी रणनीति है.’

हेडन ने कहा, ‘भारत के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास एक-दो-तीन मजबूत कॉम्बिनेशन है. असल में यह ऑस्ट्रेलिया की तरह है. अगर आप उनके पिछेल चार-पांच महीने की टीम देखें, तो उनके पास अच्छा और मजबूत- जिसे हम इंजन रूम कहते हैं- नजर आता है. और उन्हें मिडल ऑर्डर में कुछ समस्याओं को सुलझाना है.’