Asia Cup 2023: चोटिल हुआ पाकिस्तान का स्टार गेंदबाज; एशिया कप स्क्वाड में शामिल हुआ ये खिलाड़ी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बुधवार को ऐलान किया कि टीम के स्टार तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) चोट की वजह से एशिया कप 2023 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. शाह की जगह जमान खान (Zaman Khan) को पाकिस्तान की एशिया कप टीम में लिया जाएगा.

भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में खेलते समय नसीम के दाहिने कंधे में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो बल्लेबाजी करने भी नहीं उतरे थे और पाकिस्तान टीम 128 रन पर ऑलआउट होकर 228 रन के अंतर से मैच हार गई. अब खबर आई है कि चोट लगने के बाद नसीम शाह एशिया कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं.

पाक गेंदबाज को फिलहाल मेडिकल पैनल की निगरानी में रखा जा रहा है. अक्टूबर में भारत में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए पाक टीम शाह की फिटनेस को लेकर कोई लापरवाही नहीं दिखाना चाहती है.

जमान खान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है और पहले ही श्रीलंका में टीम के साथ जुड़ चुके हैं. पाकिस्तान के लिए छह टी20I में उन्होंने 32.5 की औसत और 6.66 की इकोनॉमी से चार विकेट लिए हैं.

नसीम शाह के अलावा पाकिस्तान के एक और तेज गेंदबाज, हारिस राऊफ भारत के खिलाफ सुपर फोर मैच के दौरान चोटिल हुए थे. राउफ बल्लेबाजी के साथ साथ रिजर्व दिन पर गेंदबाजी करने नहीं उतरे थे.