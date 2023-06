Asia Cup 2023: एशिया कप का प्रोमो जारी हुआ, देखें भारत और पाकिस्तान का ट्रेलर

एशिया कप 2023 के तारीखों का ऐलान होने के बाद अब इसका प्रोमो (Asia Cup 2023 promo) भी जारी हो गया है. पाकिस्तान और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा. भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी. पाकिस्तान की टीम भी भारत के साथ होने वाले अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगी.

एशिया कप टूर्नामेंट का आधिकारिक प्रसारणरकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने अपने सोशल मीडिया पर 45 सेकंड का वीडियो शेयर किया. इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा अन्य देशों के खिलाड़ी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं.

भारत की ओर से इसमें कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, सूर्यकुमार यादव और युजवेंद्र चहल नजर आ रहे हैं. भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्ता और बाकी टीमों के खिलाड़ी भी इसमें नजर आ रहे हैं.