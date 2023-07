Asia Cup 2023 Schedule: जय शाह ने किया एशिया कप शेड्यूल का ऐलान; जानें कब होगा भारत-पाकिस्तान का मुकाबला

एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और बीसीसीई सचिव जय शाह ने बुधवार को एशिया कप 2023 का ऐलान किया. जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था टूर्नामेंट का आयोजित हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा. टूर्नामें की शुरुआत 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में होने वाले मैच से होगी. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबला 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा.

एशिया कप 2023 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल कुल 13 वनडे मैच खेलेंगे. टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया जाएगा जिसमें पाकिस्तान को चार गेम मिलेंगे जबकि शेष नौ गेम श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे.