Asia Cup 2023: टीम इंडिया को बड़ी राहत, बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले श्रेयस अय्यर ने किया अभ्यास

एशिया कप 2023 के फाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारतीय क्रिकेट टीम को खुशखबरी मिली है चूंकि टीम के शीर्ष क्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने बल्लेबाजी अभ्यास फिर से शुरू कर दिया है. अय्यर बैक स्ट्रैस की वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ भारत के पिछले दो मैच नहीं खेले थे.

गुरुवार को अय्यर ने भारत के वैकल्पिक सेशन में बल्लेबाजी की. भारत अपना अगला मैच शुक्रवार, 14 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा. इससे पहले अगर अय्यर फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने की संभावना है.

अय्यर टीम इंडिया के लिए वनडे में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं. हालांकि 28 साल के इस खिलाड़ी के पास अपना स्पॉट बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि विश्व कप से पहले भारत के लिए केवल पांच वनडे मैच बचे हैं और केएल राहुल (KL Rahul), ईशान किशन (Ishan Kishan) जैसे खिलाड़ियों ने वनडे फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Positive development for India. @ShreyasIyer15 is batting and batting very confidently. pic.twitter.com/MvlSd5F6km

— Vimal कुमार (@Vimalwa) September 14, 2023