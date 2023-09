Hindi Cricket Hindi

Asia Cup 2023 Super 4 Full Schedule India Vs Pakistan Match Date Teams Venues Time

एशिया कप 2023 के सुपर 4 में भारत खेलेगा 3 मैच, नोट कर लीजिए फुल शेड्यूल, अगले राउंड के नियम

Asia Cup 2023 Super 4 full schedule: सुपर-4 राउंड के मुकाबले राउंड रोबिन फॉर्मेट में खेले जाएंगे. सुपर-4 राउंड के मैच दोपहर तीन बजे से होंगे. हर एक टीम को सामने वाली टीम से भिड़ना है.

भारत vs पाकिस्तान @Twitter

श्रीलंका ने एशिया कप 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को दो रन से हराकर सुपर-4 में जगह बना ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 291 रन बनाए और अफगानिस्तान को सुपर-4 में पहुंचने के लिए 37.1 ओवर में 292 रन बनाने थे, लेकिन अफगान टीम 37.4 में 289 रन पर ढेर हो गई. इस मैच के साथ ही एशिया कप 2023 का ग्रुप चरण समाप्त हो गया है. अब इस टूर्नामेंट में केवल चार टीमें ही बची है और इन चार टीमों के बीच अब सुपर-4 के मुकाबले खेले जाएंगे. ग्रुप चरण समाप्त होने के बाद सुपर-4 के लाइनअप तय हो गए हैं. सुपर-4 राउंड के लिए ग्रुप-ए से पाकिस्तान और भारत ने जबकि ग्रुप-बी से बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम पहुंची है.

भारत का सुपर 4 का शेड्यूल

10 सितंबर- भारत vs पाकिस्तान, कोलंबो

12 सितंबर- भारत vs श्रीलंका, कोलंबो

15 सितंबर- भारत vs बांग्लादेश, कोलंबो

सुपर-4 राउंड के नियम

सुपर-4 राउंड के मुकाबले राउंड रोबिन फॉर्मेट में खेले जाएंगे. सुपर-4 राउंड के मैच दोपहर तीन बजे से होंगे. हर एक टीम को सामने वाली टीम से भिड़ना है. इस तरह सुपर-4 में सभी तीन-तीन मैच खेलेगी और टॉप की दो टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है.

सुपर-4 के फुल शेड्यूल

06 सितंबर, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश– लाहौर

09 सितंबर, श्रीलंका बनाम बांग्लादेश– कोलंबो

10 सितंबर, भारत बनाम पाकिस्तान– कोलंबो

12 सितंबर, भारत बनाम श्रीलंका– कोलंबो

14 सितंबर, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, कोलंबो

15 सितंबर, भारत बनाम बांग्लादेश, कोलंबो

17 सितंबर, फाइनल, कोलंबो

