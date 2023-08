Hindi Cricket Hindi

India’s Asia Cup squad: एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम घोषित, इन 17 खिलाड़ियों की हुई टीम में एंट्री

India’s Asia Cup squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023) के लिए सोमवार यानी के 21 अगस्त को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया. 30 अगस्त से 17 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए कई देशों ने अपनी-अपनी टीम की घोषणा कर दी थी और अब भारतीय बोर्ड ने भी अपनी टीम की घोषणा कर दी है. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सहित कई सीनियर खिलाड़ियों की इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में वापसी हुई है.

भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा वीडियो कांफ़्रेस के जरिए टीम चयन की बैठक में मौजूद थे. टीम चयन की बैठक में इस बार खास तौर पर हेड कोच यानी के राहुल द्रविड़ को बुलाया गया था. इससे पहले तक टीम के कोच सिलेक्शन मीटिंग का हिस्सा नहीं होते थे. चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर समेत सभी सेलेक्टर्स मीटिंग में उपस्थित थे.

2 सितंबर को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 में अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में खेलेगी. भारत को इसके बाद अपना दूसरा मुकाबला नेपाल के खिलाफ 4 सितंबर को खेलना है. भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीम एक ही ग्रुप-ए में हैं. ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं.

एशिया कप के इतिहास में भारत का रहा है दबदबा

एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया का दबदबा रहा है. टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 15 सीजन खेले जा चुके हैं. इसमें से भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार (1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018) खिताब जीते हैं. वहीं, श्रीलंका ने छह (1986, 1997, 2004, 2008.2014, 2022) खिताब अपने नाम किया है. पाकिस्तान की टीम दो बार (2000, 2012) में चैंपियन रह चुकी है.

एशिया कप 2023 का फुल शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल- मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका- कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान- कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान- लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल- कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान- लाहौर

सुपर-4 स्टेज का शेड्यूल

6 सितंबर: A1 Vs B2 – लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 – कोलंबो

10 सितंबर: A1 vs A2 – कोलंबो

12 सितंबर: A2 vs B1 – कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 – कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 – कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल – कोलंबो.

