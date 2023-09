कैडी, 2 सितंबर| एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को होने वाले हाई वोल्ट्ज मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा जब टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को नेट्स में अभ्यास करते समय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की गेंद लगी. भारतीय क्रिकेट टीम 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2023 के मुकाबले से पहले आखिरी अभ्यास सेशन के लिए स्टेडियम में पहुंची.

पल्लेकेले स्टेडियम में हुए नेट सेशन के दौरान कोहली जब सिराज के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्हें गेंद लग गई. सिराज की गेंद लगने की तुरंत बाद कोहली ने थम्स-अप दिखाकर बताया कि वो ठीक हैं लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाज नेट्स से चला गया और आगे अभ्यास नहीं किया.

कोहली के बल्लेबाजी अभ्यास पूरा ना करने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई है लेकिन बीसीसीआई की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. मुमकिन है कि कोहली को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है और उन्होंने मैच से पहले कोई रिस्क ना लेने की वजह से नेट सेशन बीच में छोड़ दिया हो.