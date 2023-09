Asia Cup 2023: श्रीलंका के खिलाफ फाइनल से पहले टीम इंडिया से जुड़े Washington Sundar, बाहर हुए Axar Patel

श्रीलंका के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप 2023 फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. तमिलनाडु के ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर ने भारत के वनडे स्क्वाड में चोटिल अक्षर पटेल की जगह ले ली है. सुंदर को अक्षर पटेल के कवर के रूप में बुलाया गया था जो कि शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए थे. भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर शनिवार को कोलंबो के लिए रवाना हो गए हैं.

बीसीसीई की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक, “शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ भारत के सुपर फोर मैच के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव के कारण अक्षर पटेल श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल से बाहर हो गए हैं. पुरुष चयन समिति ने विकल्प के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को नामित किया है. यह ऑलराउंडर आज शाम कोलंबो पहुंचा और टीम में शामिल हो गया.”

